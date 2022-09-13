Уйское, Челябинская область, , 18:01 — REGNUM В Уйском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства незаконной рубки леса. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Под подозрением оказался местный 50-летний житель. По данным следователей, он спилил берёзы на общую сумму 120 тыс. рублей.

Деревья гражданин использовал для бытовых нужд. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит четыре года колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Миассе за незаконную рубку леса отдали под суд 53-летнего жителя Чебаркульского района. Он попался на вырубке в особо охраняемой природной территории.