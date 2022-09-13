Вашингтон, 13 сентября, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Дебютный эпизод шестого сезона мультсериала «Рик и Морти» посмотрело более 1 млн зрителей за первые три дня после его премьеры. Об этом 13 сентября сообщает Deadline.

Цитата из мc « Рик и Морти» США Рик и Морти

Как отмечает издание, эта цифра на 57% больше, чем показатель просмотров в первый день выхода шоу — 4 сентября 2022 года. При этом премьера «Рика и Морти» заняла первое место по просмотрам за день среди молодых людей в возрастных группах от 18 до 24 лет и от 18 до 34 лет, и второе место после «Дома дракона» среди взрослых в возрасте от 18 до 49 лет.

Добавим, что «Рик и Морти» был самой популярной комедией на кабельном телевидении в США в 2017, 2019 и 2021 годах. По данным Adult Swim, на сегодняшний день мультсериал посмотрели в общей сложности более 10 млрд раз по всему миру.