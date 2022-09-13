Новосибирск, , 18:01 — REGNUM В Москве на Международном форуме-выставке по туризму «Отдых Leisure 2022» представлен проект «Новосибирск — Новогодняя столица России». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Новосибирск Novo-sibirsk.ru

«Информационная кампания по привлечению туристов и партнёров проекта начата именно на международном форуме, − прокомментировал министр экономического развития Лев Решетников. − Гостей и жителей региона ждут яркая программа событий и запоминающиеся праздничные локации».

Отмечается, что праздник начнётся уже 1 декабря. Так, на Михайловской набережной будет залит самый длинный в стране каток, а в Первомайском сквере установят новый световой фонтан.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Министерство культуры России поддержало инициативу главы Новосибирской области Андрея Травникова присвоить Новосибирску в 2022–2023 гг. звание «Новогодняя столица России».

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