Дергачевский район, Саратовская область, 13 сентября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В селе Верхазовка Дергачевского района Саратовской области выявили вспышку заболевания птицы высокопатогенным гриппом. К ликвидации очагов заболевания (ООО «Дергачи-Птица» и личное подсобное хозяйство) и предупреждению распространения инфекции привлечены ветеринары, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Карантин по птичьему гриппу

Неблагоприятные территории изолированы, на дорогах организованы круглосуточные контрольно-пропускные посты, оборудованные временными дезбарьерами и пароформалиновой камерой.

В угрожаемых зонах вакцинируется птица против высокопатогенного гриппа. Уже привито более 5,5 тыс. голов.

В выявленных очагах заболевания проведут трехэтапную дезинфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, более 12 тыс. голов птиц, больных высокопатогенным птичьим гриппом, будут уничтожены на территории Калужской области.

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