Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Создание российского программного обеспечения взамен зарубежного — здравая идея, но очень дорогостоящая. Об этом заявил ИА REGNUM 13 сентября эксперт и предприниматель в сфере IT-индустрии Андрей Рябых.

luis gomes За компьютером

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в ближайшее время обеспечить независимость России от иностранного программное обеспечения (ПО) и подчеркнул, что создаваемый в России взамен иностранного ПО софт должен быть ориентирован в том числе на экспорт.

«Идея в целом здравая, но я не очень понимаю как можно сделать вещи к которыми мы привыкли. Например, Windows и iOS, чем мы можем заменить привычные нам текстовые процессы Word, Exsel? У нормальных корпораций на это ушли десятки лет и миллиарды долларов, за чей счет банкет?», — задался вопросом эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, переход российского бизнеса и государственной инфраструктуры на российское ПО — неизбежная мера, которую приходится принимать в условиях жесточайших западных санкций. Однако процесс этот трудоемкий, так как российское ПО не всегда соответствует необходимым для бизнеса стандартам и бывает ненадежным.