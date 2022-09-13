Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге Сергей Боярский назвал решение Смольного о приостановке программы комплексного развития территорий взвешенным и мудрым. Своим отношением к инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова депутат поделился 13 сентября на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Боярский Дарья Драй, ИА REGNUM

Боярский отметил, что новость о решении Беглова застала его прямо на выходе из зала пленарных заседаний Госдумы. Инициативу губернатора Боярский обсудил со своим коллегой, депутатом Госдумы Николаем Валуевым («Единая Россия»).

«Это хорошая новость, потому что есть время поработать, как раз есть там над чем», — отметил Валуев.

Боярский продолжил обсуждение новости, заявив, что «Единая Россия» всё это время, в том числе в предвыборной борьбе собирала информацию от жителей, в основном, конечно, от жителей, которых это может коснуться». Партия пришла к выводу, что всех волнуют два ключевых момента: возможность остаться в том же жилом районе и получить равнозначное жильё.

«Мы на всех уровнях с нашими коллегами это обсуждали. И вот сейчас губернатором принято очень взвешенное и мудрое решение приостановить КРТ до 2024 года. У нас есть время обсудить её тонкости с жителями», — заявил Боярский.

Валуев к словам коллеги добавил, что в Москве жители столицы уже к программе реновации привыкли. Москвичи получают жильё в строящемся доме на том же месте, где они жили раньше.

Напомним, что депутат Валуев выразил желание попасть в Общественный штаб по вопросам реновации. Голосование по отбору депутатов от районов города завершится 15 сентября.

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