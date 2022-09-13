Мурманск, 13 сентября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Научно-исследовательское судно «Академик Трёшников» отправится в свою очередную экспедицию сегодня, 13 сентября. Основными задачами «Академика Трёшникова» являются замена сотрудников полярных станций, перевозка грузов, вывоз отходов, научно-исследовательские работы, а также анализ природных явлений в океане. Об этом сообщает пресс-служба Мурманского морского рыбного порта.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Отметим, что «Академик Трёшников» — российское научно-исследовательское судно, построенное по проекту 22 280. Судно было спущено на воду 29 марта 2011 года, а 10 октября 2012 года состоялось торжественное мероприятие по подъёму флага России. Первый арктический рейс начался в декабре 2012 года. Судно оборудовано десятью стационарными лабораториями, четырьмя мобильными контейнерными лабораториями. Кроме того, «Академик Трёшников» способен принимать и обслуживать вертолёты типа Ка-32.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс» 1 сентября вышла в первый рейс. Перед отправкой состоялась церемония поднятия флага Российской Федерации.

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