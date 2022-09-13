Брянск, , 17:58 — REGNUM Бывшего представителя московской коммерческой организации осудили за дачу взятки директору департамента сельского хозяйства Брянской области Владимиру Торикову. Об этом 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СК по региону.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Как установлено следствием и судом, с октября 2021 года по март 2022 года женщина передала чиновнику 1,2 млн рублей. За эти деньги сельхоздепартамент должен был заключить с коммерческой организацией из Москвы государственный контракт на оказание услуг по подготовке выставочной экспозиции в рамках агропромышленной выставки и его своевременную оплату. Коррупционное преступление предотвратили сотрудники брянского УФСБ.

Суд назначил виновной штраф в размере 1,18 млн рублей в доход государства. Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего высокопоставленного чиновника находится на рассмотрении в суде.

Как сообщало, Владимир Ториков был задержан в марте 2022 года.