Вашингтон, , 17:54 — REGNUM США готовы оказать содействие прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе и принять участие в политическом урегулировании конфликта, заявил 13 сентября госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Никол Пашинян в посольстве США в Армении Primeminister.am

«Госсекретарь подчеркнул необходимость разведения вооружённых сил и заверил премьер-министра Пашиняна в том, что США будут добиваться скорейшего прекращения боевых действий и урегулирования конфликта Армении и Азербайджана», — сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Напомним, в ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и нападениях на границе и на линии разведения сил в Карабахе.

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