Вашингтон, 13 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. США готовы оказать содействие прекращению военных действий на армяно-азербайджанской границе и принять участие в политическом урегулировании конфликта, заявил 13 сентября госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Primeminister.am Никол Пашинян в посольстве США в Армении

«Госсекретарь подчеркнул необходимость разведения вооружённых сил и заверил премьер-министра Пашиняна в том, что США будут добиваться скорейшего прекращения боевых действий и урегулирования конфликта Армении и Азербайджана», — сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Напомним, в ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и нападениях на границе и на линии разведения сил в Карабахе.