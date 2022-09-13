Новокузнецк, Кемеровская область, 13 сентября, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В Новокузнецке состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

t. me/panov_kuzbass Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Новокузнецке

«Дата открытия 13 сентября выбрана не случайно, 77 лет назад 13 сентября 1945-го года за образцовое выполнение заданий Государственного Комитета Обороны Кузнецкий металлургический комбинат был награждён Орденом Кутузова I степени. Полководческим орденом награждались на фронте только высшие офицеры за проведение крупных военных операций, — отметил Панов. — В СССР Орденом Кутузова было награждено всего два предприятия: Кузнецкий металлургический комбинат и Челябинский тракторный завод, выпускавший те самые танки, одетые в кузнецкую броню».

Напомним, что 2 июля 2020 года указом президента России Новокузнецку присвоено звание «Город трудовой доблести». Стелу, прославляющую трудовой и человеческий подвиг новокузннчан, установили в сквере имени Жукова.