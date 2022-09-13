Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 17:51 — REGNUM Депутат из ямальского города Ноябрьска Елена Земенкова, которая сейчас находится в Донбассе, удостоена медали «За заслуги в военной медицине». Об этом сообщает телеканал «Миг».

Елена Земенкова Пресс-служба гордумы Ноябрьска

В Донбассе депутат гордумы Ноябрьска от ЛДПР Елена Земенкова работает фельдшером. Туда она отправилась в июле самостоятельно, используя только свои личные средства. Своё решение работать на месте проведения специальной военной операции Елена Земенкова пояснила желанием помочь людям, оказавшимся в тяжёлой ситуации и тем, что не может остаться в стороне от происходящих в Донбассе событий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил жительницу ямальского города Лабытнанги Галину Могутову за помощь детям Донбасса, которым она передала 177 комплектов школьной формы — 78 сарафанов для девочек и 99 костюмов для мальчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев поблагодарил жительницу Ямала за помощь детям Донбасса