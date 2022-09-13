Москва, 13 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Бывшая неформальная советница 40-го президента США Рональда Рейгана по вопросам СССР Сюзанна Масси выставила на продажу свой архив с условием, что он будет храниться в России в доступности для исследователей. Об этом 13 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на её представителя в России Балтазара Шальденбранда.

Сюзанна Масси и Рональд Рейган

Уточняется, что в архив содержатся 14 личных писем Рональда Рейгана, переписка Масси с экс-президентом США Биллом Клинтоном, бывшим вице-президентом Альбертом Гором и другими известными политиками и деятелями искусства, в числе которых — писатель Александр Солженицын.

Кроме этого, в архив входят исследования Сюзанны Масси и рукописи её книг о работе с Рональдом Рейганом, истории и культуре России.

«Я всегда верила, что Америка нуждается в России, а Россия нуждается в Америке, и что мы могли бы многое сделать, если бы нашли способ ладить вместе», — процитировал Масси её представитель.

Экс-советница Рейгана высказала мнение, что «для укрепления взаимопонимания» её архивная коллекция «должна быть доступна исследователям в России, США и во всем мире». При этом условием продажи архива Масси назвала постоянное размещение его в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что архив будет выставлен на закрытом аукционе, который пройдёт в Международном дипломатическом клубе, где Балтазар Шальденбранд занимает должность управляющего делами.