Москва, , 18:00 — REGNUM Срочный саммит проведёт Организация Договора о коллективной безопасности в связи с обострением отношений Армении и Азербайджана, сообщил 13 сентября журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков Kremlin.ru

По словам представителя президента России, ОДКБ откроет онлайн-саммит примерно в 18.30 мск. Мероприятие состоится по запросу Еревана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ереван обвинил Баку в обстрелах с применением артиллерии и БПЛА в ночь на 13 сентября. В свою очередь азербайджанская сторона выдвинула свои обвинения в адрес Армении.

Ереван обратился в Москву, а также в ОДКБ и в СБ ООН из-за действий Баку.

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