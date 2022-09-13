Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Невский районный суд Санкт-Петербурга не встал на сторону петербуржца, который попытался взыскать с Valve Corporation 124,5 млн рублей за утрату доступа к аккаунту Steam с компьютерными играми, сообщили 13 сентября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Steam Deck Игровая консоль Steam Deck

Сергей Смирнов обратился в районный суд после того как компания заблокировала его аккаунт на платформе Steam и тем самым закрыла доступ к онлайн-играм. Этому предшествовали многочисленные нарушения Смирновым «Соглашения подписчика».

С такой мерой истец не согласился и потребовал через суд в взыскать с ответчика в свою пользу неустойки, в том числе за персональные идеологические санкции и «множественные беспрецедентные систематические нарушения ГК РФ», в общей сумме74 598 433 рубля. А также компенсацию причиненного морального и имущественного вреда 50 млн рублей.

«Аккаунт истца был заблокирован в связи с несоблюдением истцом правил «Соглашения пользователя», — рассмотрел дело суд и в иске Смирнову отказал.