Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл отдельные телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном, в ходе которых выразил «глубокую озабоченность военными действиями вдоль армяно-азербайджанской границы», сообщает 13 сентября Госдепартамент США.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Отмечается, что американский дипломат призвал Алиева прекратить военные действия. В сообщении Госдепа также подчеркивается, что США пытаются добиться урегулирования военных действий между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что ранее Пашинян рассказал Блинкену о деталях происходящего и отметил, что Ереван собирается делать официальное обращение к России в рамках Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Кроме того, по его словам, Армения обратится в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.

В ответ госсекретарь США выразил «глубокую озабоченность» Вашингтона в связи с событиями на границе. Блинкен отметил, что продолжать нагнетать обстановку «недопустимо». Он добавил, что США готовы «приложить усилия», чтобы обстановка нормализовалась.

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