13 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Теоретически предполагается, что пространство Большого Ближнего Востока может быть организовано на основе «рыхлой федерации», прообраз которой можно было бы видеть в нынешнем Ираке, если, конечно, ему удастся пережить нынешний конституционный кризис и развить систему сдержек и противовесов. Получится ли?

Станислав Тарасов, , 18:37 — REGNUM В регионе, который на Западе часто именуют Большим Ближним Востоком, почти одновременно происходят важные события. Ирак, как утверждает The New York Times, «движется к распаду, поскольку его политическая и властная система парализованы, и страна начинает сталкиваться с большими бедствиями и даже с опасностью гражданской войны». После того, когда «неожиданно» Германия, Франция и Великобритания в ситуации почти полной готовности к подписанию соглашения по иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД) выразили «серьезные сомнения» в искренности Ирана, переговоры фактически оказываются сорванными. «Мы предоставили европейцам информацию, доказывающую, что иранцы говорили неправду в процессе переговоров, — заявил израильский премьер-министр Яир Лапид. — Сейчас с Ираном переговоров не ведут. В Вене никого нет».

Ближний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Вслед за этим пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канаани сообщил о прекращении диалога с Саудовской Аравией о нормализации отношений. Переговоры между сторонами были приостановлены из-за политической напряженности в Ираке, но, по другим данным, это связано со срывом переговоров по СВПД. Напомним, что ранее представители двух стран провели пять раундов переговоров при посредничестве Багдада и намеченный шестой раунд должен был поставить заключительную позитивную точку.

Сложная ситуация складывается и в Восточном Средиземноморье. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией из-за островов в Эгейском море. Он заявил, что Анкара «представляет будущую агрессию как уже подготовленную и, что более важно, как оправданную со своей стороны акцию». Наконец, также «неожиданно», вопреки состоявшимся переговорам между лидерами Азербайджана и Армении в Брюсселе о подготовке мирного договора, на границе между двумя странами возобновились боевые столкновения.

Встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном в Брюсселе. 31.08.2022 г. primeminister. am

Упомянутые события можно собрать в единую геополитическую мозаику при выстраивании суждений в масштабах Большого Ближнего Востока, включающего не только территории, прилегающие к Средиземному и Аравийскому морям (собственно Ближний Восток), но и территории, прилегающие к Среднеазиатскому нефтегазовому морю, то есть Малую Азию, Кавказ, Средний Восток и Среднюю Азию. Это новый основанный на истории феномен, открывающий перспективы кардинальной перекомпоновки огромного пространства, большие части которого еще в начале ХХ века входили в Персидскую и Османскую империи, а потом часть из них оказалась в составе Российской империи. Но вытолкнутые позже при перекомпоновке из своего исторического пространства Персия и Османская империя не утеряли сообщающиеся между собой «кровеносные сосуды». Этот тот самый новый момент, с которым сегодня сталкиваются все ведущие внешние игроки, пытающиеся действовать в новой ситуации в своих геополитических целях. И все идет к тому, что замкнуть только на себе это пространство не удается хотя бы потому, что там фактически сформировались новые центры силы. Ранее, находясь в латентном состоянии, эти центры, часто активно сотрудничая с Западом, не шли на интеграцию с Западом. Попытки Турции заручиться европейским мандатом не принесли результатов. Иран также не достиг цели на этом направлении.

Сейчас на Большом Ближнем Востоке выстраивается новая геополитическая композиция, которая во многом воспроизводит матрицу даже позднего средневековья. Парадокс состоит в том, что большая часть этой территории практически заново пишет свою историю и избавляется от «исторической лоботомии», из-за которой большая часть ее истории была обнулена. Поэтому генезис таких конфликтов, как сирийский, иракский, турецко-греческий, карабахский, и других невозможен уже без учета этого фактора, так как дают о себе знать фантомы нового исторического сознания народов региона. Обозначим и другой момент. Многие эксперты полагают, что нынешние конфликты на Большом Ближнем Востоке связаны с вмешательством США, ведущих там арьергардные бои и пытающиеся перебросить их на соседние страны. Старт переменам открыла агрессия США против Ирака в 2003 году, когда был запущен цикл трансформаций в регионе. Такой ход событий вел и ведет к геополитической деградации всего Большого Ближнего Востока, и многое догадываются, что, если «рванет» в Ираке, это откликнется и в Закавказье.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Теоретически предполагается, что пространство Большого Ближнего Востока может быть организовано на основе «рыхлой федерации», прообраз которой можно было бы видеть в нынешнем Ираке, если, конечно, ему удастся пережить нынешний конституционный кризис и развить систему сдержек и противовесов. В числе структур, которые потенциально могут войти в эту федерацию называют несколько тюркских (Турция, Азербайджан, возможно Туркменистан) и несколько курдских образований. Но теория и конкретная политическая практика на Большом Ближнем Востоке — понятия разные.