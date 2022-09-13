Вологда, , 17:41 — REGNUM Правительство Вологодской области приобрело микроавтобус стоимостью 13, 2 млн рублей. Расточительность чиновников вызвала вопросы у общественников.

Микроавтобус Spec.drom.ru

«Разумеется, эта покупка привлекла наше внимание и высокой стоимостью, и повышенными требованиями к комплектации. С 1 января 2016 года после решения правительства РФ об ужесточении правил госзакупок для нужд госслужащих в Вологодской области максимально разрешенная цена автомобиля, покупаемая за бюджетный счет, составляла 2,5 миллиона рублей. При этом установлено, что мощность автотранспортного средства не может превышать 200 лошадиных сил», — рассказал член регионального штаба Народного фронта Егор Дудников .

СМИ предположили, что речь идет о закупке иномарки, поскольку отечественные аналоги стоят значительно дешевле. В ответ на запрос журналистов правительство региона ответило, что траты согласованы с Минпромторгом РФ и обусловлены они высоким износом имеющихся авто.

«В настоящее время на балансе БУ ВО «Автотранспортное хозяйство» находятся три легковых автомобиля повышенной вместимости (микроавтобусы), два из которых 2008 года выпуска, один — 2012 года выпуска, при этом средний пробег каждого из них составляет не менее 350 тыс. км. Закупка нового микроавтобуса обусловлена большим сроком эксплуатации и высоким процентом износа имеющихся микроавтобусов, и позволит обеспечить на должном уровне безопасность дорожного движения при осуществлении транспортного обслуживания визитов официальных лиц и делегаций», — говорится в ответе правительства на запрос NewsVo.

Как сообщало ИА REGNUM, для чувашских чиновников закупили чёрный кроссовер за 6,3 млн рублей.