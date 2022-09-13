Лос-Анджелес, США, , 17:41 — REGNUM Компания Paramount выпустила дебютный трейлер картины «Вавилон» без цензуры. Об этом 13 сентября пишет «Игромания».

Марго Робби (сс) Gage Skidmore

Фильм расскажет о Голливуде 1920-х годов через истории популярных актёров и актрис, а также режиссёров, которые впоследствии потеряли свою славу. Главные роли в ленте исполняют Марго Робби, Брэд Питт, Тоби Магуайр, Кэтрин Уотерстон, Джин Смарт и Макс Мингелла.

Добавим, что режиссёром «Вавилона» выступил Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»). Премьера картины запланирована на 6 января 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Игры в кальмара» вошла в историю «Эмми»

Читайте развитие сюжета: Премьера шестого сезона «Рика и Морти» собрала более 1 млн зрителей