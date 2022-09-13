Москва, 13 сентября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Бывший американский посол в России Джон Салливан«старался сохранить элементы диалога» двух стран, передаёт 13 сентября со ссылкой на МИД РФ РБК.

Kmu.gov.ua Экс-посол США в России Джон Салливан

В ответе на запрос РБК департамент информации и печати МИД РФ сообщил, что «Салливан был обязан следовать получаемым инструкциям, включая базовую установку нынешней администрации нанести России стратегическое поражение» на территории б. УССР.

«Но при этом всё-таки старался — и, похоже, искренне — сохранить элементы диалога, чтобы не обрушить до конца двусторонние межгосударственные связи», — цитирует издание заявление департамента.

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Напомним, Салливан находился на посту американского посла в РФ с 16 января 2020 года по 4 сентября 2022 года, то есть и при 45-м президента США Дональде Трампе, и при нынешнем главе Штатов Джо Байдене.