Брюссель, 13 сентября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Евробюрократы хотят обложить дополнительными налогами производителей электроэнергии, которые не используют природный газ, чтоб попытаться сдержать резкий рост цен на энергоносители. Об этом сегодня, 13 сентября, пишет газетаFinancial Timesсо ссылкой на документ Евросоюзной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Речь идет о том, что евробюрократы хотят предложить более высокие сборы с производителей электроэнергии, чем ожидалось. Это будет касаться тех электропроизводителей, которые не используют природный газ. Предполагается, что данная мера предпринимается в рамках борьбы с резким ростом цен на энергоносители.

Речь идёт о том, что лимит доходов для производителей электроэнергии, не использующих газ, будет установлен на уровне 180 евро за МВт-час, что ниже, чем 200 евро за МВт-час, предложенных в предыдущем проекте. Это меньше половины текущей рыночной ставки на электроэнергию в ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС столкнулся с жесточайшим энергетическим кризисом из-за своей политики перехода на «зеленую» энергетику и санкций против России. Цены на энергоносители в ЕС бьют все исторические рекорды.