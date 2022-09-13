Новосибирск, 13 сентября, 2022, 17:40 — ИА Регнум. О правах человека представители западного сообщества вспомнят ещё не скоро. Такое мнение высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что все добровольно получившие паспорта России жители бывш. УССР будут осуждены за госизмену.

Ufms-gov.ru Паспорт гражданина России

«Таковы сегодня правовые практики и правопонимание киевского режима, полагающих страну находящейся в положении едва ли не тотального противостояния против России, в котором хороши любые средства, — отметил эксперт. — Иное дело, как это всё соотносится с правами человека и принципами международного права. Однако о них представители западного сообщества в подобных случаях вспомнят ещё не скоро».

Напомним, что лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Арестовича заявлением нациста.

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