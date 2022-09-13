Москва, , 17:38 — REGNUM 13 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена» футбольный клуб «Динамо» в матче второго тура групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 встретится с грозненский «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Игорь Лещук, Эли Даса, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Матиас Норманн, Муми Нгамалё, Саба Сазонов, Ярослав Гладышев, Даниил Лесовой, Федор Смолов.

«Ахмат»: Михаил Опарин, Лечи Садулаев, Юрий Журавлев, Андрей Семенов, Мирослав Богосавац, Владислав Камилов, Кирилл Фольмер, Владислав Карапузов, Иван Олейников, Мохамед Конате, Владимир Ильин.

На данный момент «Ахмат» с одной победой и тремя набранными очками делит с «Ростовом» первую строчку в турнирной таблице группы C. «Динамо» без очков располагается на третьей позиции.