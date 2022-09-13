Москва, 13 сентября, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Во время пожара в одном из многоквартирных домов в районе Чертаново местную жительницу из горящей квартиры спас сосед. Об этом 13 сентября сообщает телеграм-канал «RT на русском».

Dave Hogg Пожар

"В московском Чертанове мужчина спас соседку из горящей квартиры, вытащив её через соседний балкон, пишут в соцсетях», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что по данным МЧС, на данный момент пожар ликвидирован. По данным столичной прокуратуры, от огня пострадали три человека.