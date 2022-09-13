Москва, , 17:41 — REGNUM Об этом 13 сентября заявил политолог Александр Асафов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM.

Политолог Александр Асафов Василий Иванов © ИА REGNUM

«Все инструменты наблюдения доступны, что, соответственно, доказывает транспарентность дистанционного электронного голосования. О доверии избирателя уже было сказано: для этого стоит посмотреть на динамику социологических исследований. Люди ещё не были информированы о сути выборов, они не знали, за кого они будут голосовать в единый день голосования, но доверие к выборам у них уже было», — заявил Асафов.

По его словам, в России пока ещё сохраняется инерционное отношение к новым способам голосования, хотя для Москвы это уже не новинка, а электоральная рутина.

«Людям так удобнее. Но для страны это пока ещё так (непривычно)», — указал он.