Москва, , 17:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Самарканде и обсудят как «зерновую сделку», так и двусторонние экономические отношения, сообщил 13 сентября журналистам помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

Встреча Путина и Эрдогана Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он уточнил, что встреча пройдет в ходе саммита ШОС в Самарканде 15−16 сентября.

«Постоянно между собой продолжают диалог, в том числе и по телефону. И сейчас много тем для переговоров, в том числе некоторые из них касаются такой позитивной роли Турции, в частности, в заключении так называемой зерновой сделки и так далее», — сказал Ушаков.

«Большое место в ходе настоящих переговоров займут экономические вопросы в продолжение тех договоренностей, которые были достигнуты 5 июля в Сочи», — добавил помощник российского лидера.

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