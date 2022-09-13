Пенза, 13 сентября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. По итогам прошедших выборов жители России объединились вокруг лидера страны и его сторонников. Партия власти смогла преобразовать единение в решительный успех, заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Пензенской области Олег Куроедов.

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Он считает, что не стоит списывать результат только на специальную военную операцию.

«Экономика страны и региона справляется с колоссальным санкционным давлением. Поддержку электората обеспечивает и курс на доступность представителей муниципальной и региональной власти, активизация работы в социальных сетях», — дополнил Куроедов.

Руководитель исполкома ОНФ подчеркивает, что достаточно высокая явка избирателей на прошедших выборах указывает на их важность на фоне доминирования федеральной и международной повестки.

Напомним, в Пензенской области в голосовании с 9 по 11 сентября приняли участие 50,97% избирателей. За партию «Единая Россия» отдано 74,91% голосов, на втором месте — «Коммунистическая партия РФ» (8,53%), ЛДПР — 5,59%, «Партию пенсионеров» поддержали 3,51% избирателей, за партии «Справедливая Россия — за правду» и «Новые люди» голоса разделились 3,3% и 2,88% соответственно.

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