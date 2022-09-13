Брянск, , 17:35 — REGNUM Мемориальную доску в честь Виталия Филина, погибшего в ходе специальной военной операции, открыли 13 сентября на здании школы № 42 в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Гвоздики Марина Каширская © ИА REGNUM

Старший сержант окончил эту школу, затем поступил в Брянский строительный техникум. После срочной службы остался в армии, совершил более 400 прыжков с различными видами парашютных систем. Виталий Филин с первых дней участвовал в специальной военной операции и героически погиб 30 июня.

В честь героя на фасаде школы теперь установлена мемориальная доска. За отвагу и выполнение долга 35-летний военнослужащий был награждён орденом Мужества (посмертно).