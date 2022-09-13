Тула, 13 сентября 2022, 17:33 — REGNUM Здание детского сада в Мариуполе, восстановленное строителями из Тульской области, снова принимает детей. Открытие детсада состоялось 13 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
В здании провели капитальный ремонт — здесь полностью заменены инженерные сети, кровля и фасад, произведена отделка. Работы провели в кратчайшие сроки.
От Тульской области региональное отделение партии «Единая Россия» доставило наборы для творчества, а также порядка 2500 единиц канцелярских товаров (картон, пластилин, цветная бумага, краски, мелки и многое другое — всего 40 наименований).