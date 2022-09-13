Тула, 13 сентября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Здание детского сада в Мариуполе, восстановленное строителями из Тульской области, снова принимает детей. Открытие детсада состоялось 13 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Восстановленный детский сад в Мариуполе

В здании провели капитальный ремонт — здесь полностью заменены инженерные сети, кровля и фасад, произведена отделка. Работы провели в кратчайшие сроки.

От Тульской области региональное отделение партии «Единая Россия» доставило наборы для творчества, а также порядка 2500 единиц канцелярских товаров (картон, пластилин, цветная бумага, краски, мелки и многое другое — всего 40 наименований).

«Штат сотрудников полностью укомплектован из местных жителей. Мы оказываем им методическую и консультационную помощь. В сентябре наши наставники проведут для них дистанционное повышение квалификации. Детский сад будет работать по российским образовательным стандартам. В учреждение зачислено порядка 200 малышей из Левобережного и других близлежащих районов», — прокомментировала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.