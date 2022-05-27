Воронеж, 27 мая, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Год назад 27 мая во время рабочей поездки на предприятие нефтехимического гиганта Сибур в Воронеже скончался один из основоположников и создателей современной российской нефтехимии Владимир Разумов. На годовщину его смерти ИА REGNUM публикует материал о результатах, которых добился Владимир Разумов за долгие годы своей карьеры.

Sibur.photas.ru Холдинг «Сибур»

Настоящий производственник

Владимир Разумов, уроженец Саратовской области, еще в детстве перебрался с семьей в Воронеж, где провел большую часть своей трудовой карьеры. С окончания школы почти вся его жизнь была связана с промышленным производством и нефтехимией. В 1967 году Разумов с отличием окончил Воронежский технологический институт по специальности «Машины и аппараты химических производств», после чего начал работать по специальности инженера на Воронежском заводе синтетических каучуков. На ВЗСК Разумов последовательно занимал должности механика, начальника участка и цеха, замдиректора по материально-техническому снабжению. Одним из важных достижений Владимира Разумова на Воронежском заводе синтетических каучуков стало внедрение автопогрузчиков при транспортировке каучука. Он начал этот процесс в качестве начальника цеха и продолжил как заместитель директора по материально-техническому снабжению. Советские погрузчики в 1976 году были малоэффективны, поэтому внедренные через год благодаря Разумову погрузчики из ГДР значительно улучшили эффективность всего производства. Часть из них продолжают работать на заводе и сейчас. Уже работая, в 1980-м, он также окончил Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова по специальности «Организация планирования материально-технического снабжения», а спустя еще 9 лет — Академию народного хозяйства при СМ СССР по направлению «Экономика и планирование народного хозяйства». В 1983 году Владимир Разумов был назначен директором Волжского завода синтетического каучука, который он смог вывести из кризиса за 4 года руководства (покинул пост в 1987 году).

Разумов с 1992 по 1997 года являлся вице-президентом ЗАО «Росхимнефти», в которой создал на тот момент самый эффективный и прибыльный проект компании: в 1994 году под руководством Разумова была модернизирована цепочка поставок для производства кордов. В постсоветскую историю России Разумов, помимо нефтехимических компаний занимал должности вице-президента, первого вице-президента ЗАО «Корпорация «Росшина» (1997-99 гг), а в 2002 и 2003 годах был директором по производству ОАО «Автотор Холдинг».

Государственный служащий

Помимо работы на Воронежском заводе синтетических каучуков Владимир Разумов также отличился на государственной службе. В 1988 году он занял должность начальника ГУ материально-технического снабжения Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, а с 1989-го по 1992 года занимал пост замминистра по кадрам. В качестве госслужащего Разумов занимался внедрением автоматизации учебного процесса в «Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности». Позднее эта программа была рекомендована во всех профильных вузах.

Сибур — производство

Безусловно основным местом работы Владимира Разумова стал теперь уже нефтехимический гигант — один крупнейших холдингов в мире — Сибур. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, именно Разумов был одним из инициаторов присоединения Воронежского завода синтетических каучуков к ныне крупнейшему в России нефтехимическому холдингу. В Сибуре, куда Разумов пришел в 1999 году, он продолжил активно заниматься развитием воронежского предприятия — участвовал и лично инициировал почти все модернизационные и инвестиционные программы на переименованном Воронежсинтезкаучуке.

В качестве топ-менеджера Разумов лично инициировал создание комитета по развитию научного-технического направления, курировавшего научные центры «Сибура». В них партнеры и состав правления компании обсуждали перспективные научные темы, которые могли представлять для компании интерес, совместные проекты и различные научные инициативы. Кроме того, он был инициатором строительства ТЭП-50. Новое предприятие, открывшееся в 2013 году, стало одним из самых мощных в мире производств бутадиен-стирольного термоэластопласта — его годовая мощность составила 50 тысяч тонн материала в год.

В 2013 году Владимир Разумов разработал и внедрил стратегию модернизации механизмов по утилизации перерабатываемого попутного нефтяного газа на заводах «Сибура». Со стартом работ объем перерабатываемого ПНГ вырос почти в 2 раза.

Также Разумов руководил рабочей группой, которая готовила проект создания производства пропилена и полипропилена на базе Тобольской промышленной площадки[1]. Проект был одобрен в 2006 году, тогда же начали строить «Тобольск-Полимер», который в 2011 году назвали самым крупным инвестпроектом в нефтехимической отрасли.

Корпоративные достижения

Помимо производственных программ, которые Владимир Разумов активно продвигал и создавал на протяжении всей своей карьеры, он также занимал важную роль в процессе формирования корпоративной культуры и ценностей «Сибура»: в отношениях с сотрудниками, заказчиками и партнерами.

Одним из основных достижений Разумова в «Сибуре» стало формирование эффективных связей между предприятиями группы, которые до его прихода не были объединены в единую систему и почти не контактировали между собой. Впрочем, в 2002–2003 годах Разумов временно покидал «Сибур» из-за разногласий с топ-менеджментом и вернулся лишь после смены руководства на должность советника по приглашению Александра Дюкова.

Будучи членом Совета директоров компании, Владимир Разумов активно продвигал идеи автоматизированных технологий управления производством, благодаря чему автоматизация процессов в «Сибуре» с 2007 по 2013 год выросла с 27% до почти 70%.

После того как Разумов занял пост вице-президента по производству, он вошел в команду по разработке стратегии реорганизации бизнеса и развития компании, благодаря которому она стала одной из ведущих в отрасли.

Признание

За свои заслуги перед нефтехимической отраслью и всей Россией Владимир Разумов был неоднократно представлен к различным государственным наградам. Разумов был награжден орденом Трудового Красного знамени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», званием «Заслуженный химик России», имел звание «Лауреат премии правительства России в области науки и техники», а также знак «Почетный работник нефтяной и газовой промышленности Тюменской области». Также он был вице-президентом Российского Союза химиков.