* Instagram — запрещённая в России организация

Москва, , 17:31 — REGNUM В Совфеде сомневаются, что социальная сеть Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поменяла свою политику и может быть разблокирована на территории России.

Андрей Клишас Council. gov. ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев заявил, что вице-президент Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще весной извинился за недопустимые высказывания по отношению к российским позициям. По мнению депутата, стоит рассмотреть вопрос о разблокировке социальной сети.

«А что значит «хорошо себя вести»? Соцсеть поменяла свою политику и решила соблюдать российские законы? Хорошо бы услышать позицию Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по данному вопросу», — отметил в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.

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