Москва, , 17:30 — REGNUM Высокие результаты на губернаторских выборах в России в 2022 году обусловлены в первую очередь своеобразным политическим климатом в стране на фоне специальной военной операции. Об этом 13 сентября заявил генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM.

Генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский © ИА REGNUM

«По поводу губернаторских результатов — в этом смысле только ленивые критически настроенные обозреватели не высказали удивления по поводу особо высоких цифр этого года. Здесь нужно, на мой взгляд, очень точно понимать, что эти цифры связаны прежде всего с характером самих выборов губернаторов», — заявил Потуремский.

«Здесь как раз во многом можно фиксировать поддержку позиции президента», — указал он.