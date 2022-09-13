Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Президент США Джо Байден предупредил, что для сдерживания инфляции потребуется больше времени, хотя опубликованные 13 сентября данные по потребительским ценам за август показали «крупный прогресс в снижении глобальной инфляции в американской экономике», сообщает Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Потребуется больше времени и решимости, чтобы снизить инфляцию», — подчеркнул Байден в заявлении, опубликованном Белым домом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Байден подписал пакет инициатив, предусматривающий выделение властями 430 млрд долларов на меры по снижению инфляции, здравоохранение и борьбу с изменением климата.