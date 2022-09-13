Вашингтон, 13 сентября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден предупредил, что для сдерживания инфляции потребуется больше времени, хотя опубликованные 13 сентября данные по потребительским ценам за август показали «крупный прогресс в снижении глобальной инфляции в американской экономике», сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Потребуется больше времени и решимости, чтобы снизить инфляцию», — подчеркнул Байден в заявлении, опубликованном Белым домом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Байден подписал пакет инициатив, предусматривающий выделение властями 430 млрд долларов на меры по снижению инфляции, здравоохранение и борьбу с изменением климата.