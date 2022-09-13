Москва, 13 сентября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 1 октября запустит ежедневные прямые авиарейсы из Москвы в Дубай. Об этом сообщает 13 сентября пресс-служба перевозчика.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубай. ОАЭ

«Полёты в Объединённые Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно с 1 октября на воздушных судах Airbus A330», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что с началом расписания зимнего сезона, то есть с 30 октября, «Аэрофлот» начнёт выполнять по два ежедневных авиарейса из Москвы в Дубай на широкофюзеляжных самолётах А330.

Напомним, в настоящее время полёты в Дубай выполняются из Сочи четыре раза в неделю на самолётах SSJ100.