Москва, 13 сентября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Новый политический консенсус в связи с развернувшейся СВО изменил отношение граждан к власти на более требовательное. Об этом 13 сентября заявил генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский

«Одним из факторов этой тревожности стало то, что люди стали более точно и более требовательно формировать запрос к власти вообще и в сторону власти региональной в том числе», — заявил Потуремский.

«Да, у нас сохраняется патерналистский запрос. И если это выражать в короткой формуле, то, может быть немножко грубо, немножко вульгарно, но я бы сказал, что речь идёт о том, что в чрезвычайной ситуации нужны чрезвычайные компетенции, чрезвычайные ресурсы и чрезвычайные коммуникативные навыки со стороны власти, которая должна слышать, понимать людей и делать то, что они хотят», — указал он.