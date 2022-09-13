Лондон, 13 сентября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) с целью безопасности ввело ограничения на использование воздушного пространства на время похорон королевы Елизаветы II, сообщает 13 сентября Reuters.

Королева Елизавета II принимает парад. 1952 г

На данный момент руководство CAA опубликовало два ограничения и предупредило, что в ближайшее время будут введены дополнительные ограничения в центре Лондона и Виндзоре.

Напомним, что Лондон ожидает прибытия миллионов людей, оплакивающих кончину королевы Великобритании. Чиновники предупредили, что в Вестминстерском аббатстве могут образоваться 30-часовые очереди из желающих отдать дань уважения покойной Елизавете II.