Лос-Анджелес, США, , 17:21 — REGNUM Актёр Ли Джон-джэ стал первым обладателем премии «Эмми», получившим её за роль на иностранном языке. Об этом 13 сентября сообщает Entertainment News.

Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара") Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Ранее в номинации «Лучший актёр драматического сериала» побеждали артисты, исполнявшие свои роли на английском языке. В своей речи на церемонии вручения премии Ли Джон-джэ поблагодарил Хвана Дон-хёка, создателя сериала «Игра в кальмара», за работу в котором он и получил «Эмми».

ИА REGNUM напоминает, что южнокорейское шоу «Игра в кальмара» также вошло в историю «Эмми». Сериал стал первым проектом не на английском языке, номинированным в категории «Лучший драматический сериал».

Читайте ранее в этом сюжете: Названы все победители премии «Эмми-2022»

Читайте развитие сюжета: Paramount представила трейлер «Вавилона» с Брэдом Питтом и Марго Робби