Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Актёр Ли Джон-джэ стал первым обладателем премии «Эмми», получившим её за роль на иностранном языке. Об этом 13 сентября сообщает Entertainment News.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

Ранее в номинации «Лучший актёр драматического сериала» побеждали артисты, исполнявшие свои роли на английском языке. В своей речи на церемонии вручения премии Ли Джон-джэ поблагодарил Хвана Дон-хёка, создателя сериала «Игра в кальмара», за работу в котором он и получил «Эмми».

ИА REGNUM напоминает, что южнокорейское шоу «Игра в кальмара» также вошло в историю «Эмми». Сериал стал первым проектом не на английском языке, номинированным в категории «Лучший драматический сериал».