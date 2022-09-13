Валуйский район, Белгородская область, , 17:23 — REGNUM Металлическая балка опрокинулась на рабочего при строительстве моста в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, бригада в начала сентября возводила мост через реку Оскол в селе Поминово. Машинист автокрана и двое рабочих установили металлическую балку между бетонными сваями и мостовыми конструкциями. В какой-то момент уже установленная балка упала на одного из мужчин, он скончался на месте.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. В строительной организации изъята необходимая документация.