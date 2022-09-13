Москва, , 17:19 — REGNUM В Госдуме надеются, что Генеральная прокуратура РФ разберется в обстоятельствах, из-за которых в Московской области могут снести горнолыжный комплекс «Снежком». Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Горнолыжный комплекс

Напомним, в начале августа 2022 года думский комитет по спорту провел совещание с представителями Минспорта, на котором поднимался вопрос о сохранении горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске. Позже Свищев заявил, что аргументы властей Московской области в пользу сноса единственного в России всесезонного горнолыжного комплекса вызывают у него удивление.

Также он обратил внимание на то, что проектно-сметная документация на горнолыжный комплекс утрачена, нет экспертного заключения о его техническом состоянии, и имущество, которое является частью спортивного технологического оборудования, без которого невозможно полноценное функционирование объекта, уже продано. Депутат обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой обратить внимание на проблему сноса, провести проверку в отношении собственников комплекса, чтобы установить цепочку событий, которые предшествовали утрате проектно-сметной документации и выяснить, на каких основаниях продажа спортивного технологического оборудования горнолыжного комплекса происходит без экспертного заключения о его техническом состоянии, и как проходит расчет задолженности перед кредиторами.

На сегодняшний день, в комитете уже получили ответ от Краснова. В нем говорится, что обращение направлено областную прокурору, а генпрокуратура возьмет его на контроль, пояснил Свищев.

«Мы хотим обратить внимание прокуратуры на то, что в горнолыжном комплексе уже распродается технологическое оборудование — да, в рамках банкротства собственников, но без экспертного заключения о техническом состоянии «Снежкома». По сути, без аудита, который должен был дать полную информацию о техническом и технологическом состоянии горнолыжного комплекса. Это очень важно. Ведь как потом дать оценку состоянию объекта без ключевого оборудования, например хладогенерирующего, с помощью которого происходит оснежение склонов? Никак! Получается, технической экспертизы нет, а если теперь будет, то только отрицательная. Мы хотим обратить внимание на возможные нарушения деятельности собственников, из-за которых мы и жители Подмосковья можем потерять единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс. И все в угоду чьей-то коммерческой выгоды. Нужно разобраться во всех нюансах и сохранить «Снежком», — сказал Свищев.

Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин ставил задачу создать для всех жителей условия для занятия спортом и повысить уровень обеспеченности населения объектами спорта.

«И ликвидация «Снежкома», такого большого и значимого спортивного объекта, не вписывается в эти задачи», — добавил глава комитета Госдумы.

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