Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM В правительстве Санкт-Петербурга разъяснили, какие именно положения закона о комплексном развитии территорий (КРТ) — закона о реновации — предлагается приостановить до 2024 года, с целью их дальнейшей проработки. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что программу КРТ в городе в отношении жилых территорий отложат до 2024 года. Глава города предложил депутатам Законодательного собрания приостановить действие некоторых положений регионального закона о реновации.

В частности, до 1 января 2024 года не будет действовать порядок определения границ территории жилой застройки, подлежащей КРТ; порядок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки; предельный срок проведения общих собраний собственников многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках реновации.

Губернатор предложил о необходимости дополнительной проработки условий, которым должна отвечать территория под возможное осуществление КРТ, более четко определить процедуры проведения общих собраний собственников многоквартирных домов в рамках КРТ жилой застройки.

«Мы делаем всё, чтобы обеспечить законные права и интересы петербуржцев. Для этого очевидно необходимо проработать варианты корректировки федерального законодательства в части совершенствования норм, регулирующих правоотношения при комплексном развитии территории жилой застройки», — заявил Александр Беглов.

Кроме того, он напомнил, что в настоящее время ведется подготовка изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга, которые должны быть представлены на рассмотрение городского правительства до 1 января 2023 года.

«Убежден, что до вступления в силу изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга подготовка изменений Правил (землепользования и застройки, — прим. ред.), направленных на реализацию комплексного развития территории жилой застройки, является преждевременной», — отметил Беглов.

Наконец, в Смольном обратили внимание на то, что проведение общих собраний по вопросу включения многоквартирного дома в программу реновации невозможно до опубликования проекта решения о комплексном развитии территории. «Однако, поскольку подготовка такого проекта решения на данный момент не представляется возможной, соответствующие положения Закона № 508-100 также не могут быть реализованы», — заявил губернатор.

Напомним, что закон о комплексном развитии территории был принят в июне 2022 года. Тема реновации с момента принятия закона стала крайне острой для многих жителей Петербурга. При этом на этой неделе завершится голосование по отбору кандидатов в Общественный штаб по вопросам реновации.

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