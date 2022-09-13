Калуга, , 17:21 — REGNUM Соглашение о взаимном сотрудничестве и производстве современного банковского оборудования было подписано между калужской IT- компанией и китайской международной компанией MoreFun. Документ по итогам двухсторонних переговоров с участием городского головы Калуги Дмитрия Денисова подписали руководитель калужской IT- компании, депутат областного парламента Михаил Дмитриков и представители компании из КНР. Об этом 13 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области.

Калужане совместно с китайскими партнёрами будут производить банковское оборудование Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

По плану годовой оборот совместного предприятия по выпуску современного банковского оборудования должен достигнуть 30 миллионов долларов. Китайские партнёры будут обеспечивать калужское предприятие платами и электроникой, а калужане возьмут на себя разработку программного обеспечения и установку внутреннего ядра. Тестовые образцы нового оборудования уже прошли технические испытания. Результаты показали, что они полностью соответствуют требованиям российской платежной системы «МИР».

О намерениях закупить оборудование у нового калужского предприятия уже сообщили многие отечественные компании.

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