Москва, , 17:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены обстоятельно обсудить ситуацию на территории бывшей УССР, сообщил 13 сентября журналистам помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин (сс) Администрация президента России

По его словам, такой разговор состоится на встрече ШОС в Самарканде 15 сентября.

При этом Ушаков подчеркнул, что Китай хорошо понимает причины спецоперации на территории бывшей УССР.

«Китай к [этому] кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию. И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе этого предстоящего контакта», — сказал Ушаков.

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