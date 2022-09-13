Москва, 13 сентября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены обстоятельно обсудить ситуацию на территории бывшей УССР, сообщил 13 сентября журналистам помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин и Си Цзиньпин

По его словам, такой разговор состоится на встрече ШОС в Самарканде 15 сентября.

При этом Ушаков подчеркнул, что Китай хорошо понимает причины спецоперации на территории бывшей УССР.

«Китай к [этому] кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию. И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе этого предстоящего контакта», — сказал Ушаков.