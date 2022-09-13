Саратов, , 17:18 — REGNUM Несмотря на неполную готовность к отопительному сезону, в социальных учреждениях Саратовской области необходимо начать подачу тепла. Об этом заявил 13 сентября временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин на совещании с главами районов.

Холодно Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1984. СССР

По области в ночное время температура воздуха не превышает трех градусов тепла, в связи с этим не стоит ждать жалоб от жителей, необходимо запускать отопление, поручил врио губернатора.

«Люди не должны болеть из-за холода в помещениях. Если температура ниже норматива, необходимо запускать отопление. Если нет возможности делать это централизованно — значит, нужно подтапливать помещения самостоятельно», — сказал Бусаргин.

При поступлении заявок теплоснабжающей компании следует оперативно начать централизованное отопление социальных объектов.

Техническая готовность к предстоящему отопительному сезону в Саратовской области составляет 90%. Теплоисточники готовы на 89%, теплосети — на 94%, центральные тепловые пункты — на 88%. В Саратове на 6 участках сейчас продолжаются крупные ремонтные работы, идет замена теплосетей.

Особого внимания по получению паспортов готовности к отопительному сезону в регионе заслуживают город Саратов, Энгельсский, Балаковский, Вольский, Александрово-Гайский и Советский районы.

Напомним, в 2021 году отопительный сезон в Саратове начался с 1 октября.

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