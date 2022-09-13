Загреб, , 17:15 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил твердую решимость Хорватии продолжать оказывать бескорыстную поддержку Черногории на ее европейском пути, а также стабилизации региона в целом. Об этом он сказал во время встречи с главой черногорской дипломатии Ранко Кривокапичем.

Хорватия

Как говорится в заявлении МИД, подчеркивается важность защиты евроатлантических ценностей.

Собеседники обсудили условия реализации проекта Адриатико-Ионического газопровода, а также налаживание более тесного сотрудничества в сфере высшего образования, что сделает хорватские университеты более доступными для черногорских студентов. Хорватия, как член ЕС, получила в этом году безвозвратные 1 миллиард 400 миллионов евро только в рамках программы реконструкции и повышения устойчивости.