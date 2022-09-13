Краснодар, 13 сентября 2022, 17:14 — REGNUM Жители Краснодара требуют отказаться от любых массовых мероприятий в рамках празднования Дня города, которые намечены на 23–24 сентября. Обращение к главе региона Вениамину Кондратьеву направила Ассоциация родительских комитетов Краснодарского края. В числе требований авторов обращения — отмена «шоу дронов» и отправка этой техники военным, находящимся в зоне спецоперации.
Авторы призывают осознать, что все территории России восточнее бывш. УССР является тылом.
Также авторы указывают, что бюджетные деньги должны сегодня тратиться не на развлечения, а на приобретение всего необходимого для СВО, обращая внимание, что этим сегодня занимаются простые люди на собственные деньги.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее краснодарский губернатор сообщил об отмене дорогостоящих мероприятий, в том числе фейерверка, при праздновании 85-летия региона, запланированного на 17 сентября. Однако полностью отменять праздник не будут.
Ранее масштабные гуляния в Москве на День города возмутили общественность — «праздник» выглядел пиром во время чумы на фоне новостей о сложной ситуации на харьковском направлении СВО.
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