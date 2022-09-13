Саранск, 13 сентября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В X Национальном чемпионате «Молодые профессионалы», который завершился в Саранске, принимали участие представители 69 регионов страны. Лучшими в медальном зачете признаны специалисты из Москвы, Татарии и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

пресс-служба правительства Мордовии Награждение участников Национального чемпионата Молодые профессионалы

Соревнования стали настоящим праздником профессий. Здесь состязались маляры, парикмахеры, слесари, хлебопеки, сантехники, сварщики, специалисты по графическому дизайну, обслуживанию автомобилей, спасатели и представители многих других профессий.

Награждение призеров и победителей Национального и распределенного Евразийского чемпионатов профессионального мастерства прошло на сцене Республиканского дворца культуры. В формате онлайн чествовали тех участников, которые состязались дистанционно.

«Завершение каждого первенства — это всегда начало новой истории, яркий виток в развитии каждого конкурсанта, эксперта и, конечно, региона-участника. Мы рады, что в России на высоком уровне состоялся Евразийский чемпионат и надеемся, что наши гости уедут домой с багажом самых разных эмоций и профессионального опыта. Сегодня поддержка других стран для нас очень важна. Все, кто готов идти вперед, готов рисковать — добро пожаловать», — сказал на церемонии награждения генеральный директор Агентства, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив Роберт Уразов.

Глава Мордовии Артем Здунов поблагодарил Агентство за то, что именно Мордовия выступила принимающей яркие и запоминающиеся чемпионаты стороной.

«Этот опыт останется с вами на всю жизнь. Подобные мероприятия — это импульс для личностного и профессионального роста молодежи», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» проходил в Саранске с 8 по 12 сентября. Параллельно шел Евразийский чемпионат рабочих профессий. В очных соревнованиях принимали участие студенты образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоры до 16 лет — более 280 молодых профессионалов демонстрировали свои умения до 25 компетенциям. Работу участников оценивали почти 170 экспертов. В формате онлайн к мероприятию подключались около 700 профессионалов и более 1 тыс. экспертов.

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